Из Рахова в Мариуполь отправился Поезд единения, который провезет украинский флаг через 12 областей
В среду, 16 февраля, в 12:40 из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области отправился Поезд единения, который провезет Государственный Флаг Украины через 12 областей Украины, флаг подпишут на всех 15 остановках
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди деятелей лидер музыкальной группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя, артист Павел Зибров, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и т.д.
"Сегодняшний рейс с запада на восток уже заполнен на 89%, большинство пассажиров следуют в направлении Мариуполя из Ворохты, Буковеля и Яремче", - добавили в Укрзализныце.
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