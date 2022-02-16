Из Рахова в Мариуполь отправился Поезд единения, который провезет украинский флаг через 12 областей

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.



Отмечается, что среди деятелей лидер музыкальной группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя, артист Павел Зибров, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и т.д.



"Сегодняшний рейс с запада на восток уже заполнен на 89%, большинство пассажиров следуют в направлении Мариуполя из Ворохты, Буковеля и Яремче", - добавили в Укрзализныце.

Напомним, что 16 февраля в Украине отмечают День единения.

Президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсетях флешмоб #UA вместе и призвал пользователей участвовать в инициативе.

16 февраля в Днепре в честь Дня единения в небе появится самый большой украинский флаг, созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers.

В Луцке на Киевской площади состоялось развертывание 200-метрового флага Украины и поднятие, которое является самым высоким Государственным Флагом области.

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