Из пяти населенных пунктов Запорожской области началась принудительная эвакуация детей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями состоится в отдельных населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий.



В частности, речь идет о городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 членов семей, которые будут сопровождать малолетних.



Кроме того, запланирована эвакуация и маломобильных людей, которые не могут самостоятельно уехать. Областные власти бесплатно предоставляют транспорт и места размещения.

Как отметил глава Запорожской ОВА Юрия Малашко, детей с родителями в первую очередь будут эвакуировать в Запорожье и Запорожский район. По его словам, благодаря сотрудничеству с волонтерскими организациями и международными фондами, эвакуированным семьям предлагают уехать в более безопасные территории или даже за границу.

Эвакуация детей из прифронтовых регионов: что известно

В марте 2023 года Кабинет Министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.

10 июля власти Сумской области после консультаций с военными приняли решение об эвакуации людей с приграничных территорий.

Впоследствии из-за постоянных вражеских обстрелов в Харьковской области также объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из Волчанской общины, расположенной у границы с Россией.

5 августа из девяти населенных пунктов Донецкой области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, принудительно эвакуировали еще 130 детей.

13 августа глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что Совет обороны области решил обратиться к правительству о принудительной эвакуации семей с детьми с линии фронта.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил , что процедура принудительной эвакуации детей из-под обстрелов существует, нет принятого политического волевого решения забирать их у родителей.

22 августа украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию всех мирных жителей.

Также впоследствии начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил , что в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области остаются 89 детей, их планируют эвакуировать в ближайшие недели.