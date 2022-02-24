Из Пскова в направлении Киева вылетели 18 самолетов Ил-76 МД, - Bellingcat

Об этом Христо Грозев написал в Twitter



По информации источника, 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в направлении Киева.



"Украинские правительственные источники сообщают, что 18 самолетов Ил-76 покинули Псков в направлении Киева, прибудут примерно через час", - говорится в заявлении расследователя Bellingcat.

!!! Российский государственный источник тел 18 Ил-76 планы имеют левую сторону Псков direction Kyiv, будет проходить в течение времени — Christo Grozev (@christogrozev) 24 февраля 2022