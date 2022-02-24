Из Пскова в направлении Киева вылетели 18 самолетов Ил-76 МД, - Bellingcat
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что из России в направлении Киева вылетели 18 самолетов Ил-76 МД
Об этом Христо Грозев написал в Twitter
По информации источника, 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в направлении Киева.
"Украинские правительственные источники сообщают, что 18 самолетов Ил-76 покинули Псков в направлении Киева, прибудут примерно через час", - говорится в заявлении расследователя Bellingcat.
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