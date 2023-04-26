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Из приграничья Черниговщины и Сумщины эвакуировали большинство жителей

26 апреля, 2023 среда
13:04
Война с Россией

Из населенных пунктов на границе с РФ и Беларусью эвакуировали большинство жителей, остались преимущественно пожилые люди

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире Радио Свобода.

"Сегодня военные вместе с гражданско-военными администрациями пытаются эвакуировать все население. Кстати, большинство населения уже эвакуировано из тех населенных пунктов, которые приближены к границе (на Черниговщине и Сумщине, - ред.). В основном остались пожилые люди которым, как они говорят, нечего терять и некуда ехать. Они хотят находиться в своих родных домах, у могил своих родителей, своих предков", - подчеркнул он.

Он отметил, что россияне гонят по приграничной Украине по артиллерии или тренируются рядом. Почти все украинские пограничники дежурят на боевых позициях вдали от населенных пунктов, используют технику для мобильного перемещения вдоль границы. Также им предоставили оборудование, извещающее о воздушных тревогах, благодаря чему военные могут заблаговременно пойти к укрытию или блиндажу.

  • В ночь на 26 апреля россияне 12 раз обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В общей сложности зафиксировали около 70 прилетов.
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