Об этом информирует Национальная полиция Украины .

Из поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области спецэкипаж "Белые Ангелы" увезли многодетную семью.

В семье воспитывается шесть детей: 19-летняя Валентина, 14-летняя Вика, близнецы Полина и Ангелина, которым по 5 лет, четырехлетняя Алена и трехлетний Богданчик.

"Каждый день малыши содрогались от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию", - пишут правоохранители.

Для семьи подготовили жилье в Черкасской области.

Полицейские подарили малышам игрушки, воздушные шарики, чтобы переезд был комфортом.

Сейчас мать и все ее дети – в безопасности.