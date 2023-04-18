Из прифронтового Нью-Йорка эвакуировали семью с пятью девочками и мальчиком
Правоохранители эвакуировали многодетную семью с пятью девочками и мальчиком от 3 до 19 лет, рядом с домом которых попали российские снаряды
Об этом информирует Национальная полиция Украины .
Из поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области спецэкипаж "Белые Ангелы" увезли многодетную семью.
В семье воспитывается шесть детей: 19-летняя Валентина, 14-летняя Вика, близнецы Полина и Ангелина, которым по 5 лет, четырехлетняя Алена и трехлетний Богданчик.
"Каждый день малыши содрогались от взрывов, а после того, как российские снаряды попали в соседние дома, мать попросила экстренную эвакуацию", - пишут правоохранители.
Для семьи подготовили жилье в Черкасской области.
Полицейские подарили малышам игрушки, воздушные шарики, чтобы переезд был комфортом.
Сейчас мать и все ее дети – в безопасности.
- 7 марта Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий. Пока что вывозят только из Бахмута.
- Принудительная эвакуация из зоны боевых действий может быть введена в 12 общинах Донбасса и еще в одной – частично, из сел, непосредственно граничащих с линией фронта.
- С 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2023 года из Донецкой области на территорию Украины выехало более миллиона мирных жителей.
- 12 апреля из поселка Казачье Херсонской области также были эвакуированы все семьи с детьми.
- По состоянию на 13 апреля в селе Максимилиановка Донецкой области был эвакуирован последний ребенок. 12-летний мальчик около полугода жил в подвале.
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