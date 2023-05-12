Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полицейский экипаж "Белый Ангел" вместе с бойцами ВСУ продолжает совершать спасательные рейсы и под обстрелами эвакуирует людей. На этот раз спасали жителей поселка Хромово возле Бахмута.

Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место. Эвакуировать удалось 8 взрослых и ребенка. Все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют.

"Дом девятилетнего Матвейка оккупанты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил на улицу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. С собой семья забрала домашних любимцев - кошку Соньку с тремя разами. осталось ни одного ребенка", - отметили в Нацполиции.