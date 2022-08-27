Из портов Украины вышли еще три судна с зерновой продукцией

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к утру субботы, 27 августа, из украинских портов отправились еще 3 судна с зерновыми грузами.

Известно, что с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

22 июля Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна . Со своей стороны, Россия подписала зеркальный договор.

После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.

Позже и министерство иностранных дел РФ признало , что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные