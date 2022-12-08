Из портов Украины отправили более 78 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии
8 декабря из одесских портов отправились еще три судна с более чем 78 тыс. тонн аграрной продукции из Украины для стран Африки и Азии
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"Зерновая инициатива: из портов Большой Одессы вышли 3 судна с 78,6 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии", - пишет пресс-служба.
В частности, среди кораблей вышел балкер FULMAR S с 11,5 тыс. тонн украинской агропродукции для Египта.
В настоящее время в портах Одессы под обработкой 20 судов, которые погрузят 557,4 тыс. тонн зерна с нашей земли.
По состоянию на 8 декабря по "зерновому коридору" двигаются 4 судна, загруженные 80 тыс. тонн агропродукции.
Всего с 1 августа из украинских портов вышло 531 судно, экспортировавшее 13,3 млн тонн продовольствия из Украины в страны Азии, Европы и Африки.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- В Мининфраструктуры, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ней - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
- Кроме того, ежемесячно через Польшу транспортируется около 450 тыс. тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем в середине года.
- 15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть отправляемой на экспорт собранной пшеницы на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.
- Также президент Владимир Зеленский заявил , что к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием.
- 1 декабря из украинского порта отправили 27 тыс. тонн пшеницы в Алжир. В общей сложности три судна доставят 126 тыс. тонн нашей агропродукции для стран Европы, Африки и Азии.
- 7 декабря из украинских портов отправились в Азию и Европу суда с почти 150 тыс. тонн нашей агропродукции.
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