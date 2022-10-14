Из портов Одессы вышли еще 3 судна из 84 тыс. тонн украинской агропродукции
14 октября из украинских портов зерновым коридором вышли в рейсы еще три судна с агропродукцией
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"Три судна из 84 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы. Среди них балкеры SUPER ARSENAL, который доставит 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, который доставит 13,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир", – говорится в сообщении.
Суда с украинским продовольствием направляются в Африку и Азии.
Всего с момента выхода первого судна экспортировано 7,4 млн. тонн украинской агропродукции: "Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки".
- Напомним, в июле при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило разблокировать Украине экспорт зерна из черноморских портов, закрытых с момента вторжения России. Москва получила гарантии для собственного экспорта зерна и удобрений. Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис, но Россия неоднократно жаловалась на его выполнение, утверждая, что он все еще наталкивается на трудности при продаже удобрений и продовольствия.
- 4 октября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что 72% пшеницы из Украины экспортировано в Африку, Азию и Турцию. Также они отметили, что с 1 августа по 30 сентября Украина отправила через порты Великобритании 5,5 млн. тонн аграрной продукции на 241 корабли.
- 8 октября из украинских портов вышло 7 балкеров с зерном на борту.
- За два месяца (с 1 августа по 30 сентября) через порты Украины было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 корабль.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением еще на год "зерновой инициативы", срок действия которой истекает в конце ноября.
- 8 октября из украинских портов утром вышло 7 балкеров с зерном на борту.
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