Из портов Одессы вышли еще 3 судна из 84 тыс. тонн украинской агропродукции

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

"Три судна из 84 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы. Среди них балкеры SUPER ARSENAL, который доставит 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, который доставит 13,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир", – говорится в сообщении.

Суда с украинским продовольствием направляются в Африку и Азии.

Всего с момента выхода первого судна экспортировано 7,4 млн. тонн украинской агропродукции: "Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки".