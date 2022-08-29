Из портов Одесщины вышли еще три судна с зерном, – минобороны Турции

Об этом сообщило министерство обороны Турции.

"Отгрузка зерна продолжается в плановом режиме", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 29 августа из украинских портов в Одессе "зерновым коридором" вышли еще три судна.

Известно, что за 20 дней работы "зернового коридора" из портов вышли 27 судов, на которых совокупно 970 тонн зерна. Каждый день это число увеличивается.

22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.

23 июля после 11 утра РФ нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего загорелся морской порт. Позже минобороны России признало , что российские войска ударили по порту.

27 августа из одесских портов вышли три зерновых судна. А 28 августа из украинских портов вышли еще шесть судов с зерновой продукцией.