Из портов Одесщины вышли четыре судна из почти 150 тыс. тонн украинской агропродукции

Об этом сообщает в фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины .

"Зерновая инициатива: из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 149,3 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы", - пишет пресс-служба.

Среди кораблей с украинским товаром отправился балкер SUGAR с 37,5 тыс. тонн масла для Индии. Также в портах Одессы под обработкой 20 судов, на которые будут загружены 613,2 тыс. тонн агропродукции с украинской земли.

В настоящее время по "зерновому коридору" двигаются три судна из 162,4 тыс. тонн товара.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

Кроме того, ежемесячно через Польшу транспортируется около 450 тыс. тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем было в середине года.

15 ноября начала работу гуманитарная программа Grain from Ukraine, которая будет реализована в партнерстве с World Food Program. В рамках программы Украина направляет часть собираемой пшеницы, которая отправлялась на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта.

Также президент Владимир Зеленский заявил , что к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием.

1 декабря из украинского порта отправили 27 тыс. тонн пшеницы в Алжир. В общей сложности три судна доставят 126 тыс. тонн нашей агропродукции для стран Европы, Африки и Азии.

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