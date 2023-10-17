Из портов Одесxины временным коридором вышли еще три судна

Об этом свидетельствуют данные сервисов мониторинга движения судов, пишет ЦТС.

Балкер типа Panamax зашел в украинский порт под загрузку 12 октября. Суда Ramus и Bahar K направлялись на вход временным коридором 13 октября.

На входе в один из украинских портов на Черном море 17 октября идет судно для перевозок генеральных грузов Briza.

Суммарно, согласно подсчетам ЦТС, по новому маршруту, объявленному Украиной, на вход в порты Великой Одессы, прошли (с учетом Briza) 33 судна. На выход (включая 5 судов, находившихся в портах с начала российского вторжения в феврале 2022 года), с учетом сегодняшних трех судов, этот показатель достигнет – 24. То есть всего фиксируем 57 судов проходов в обе стороны.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса. 26 августа из Одесского порта вышло второе судно , а 1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна. 16 сентября заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта. Судно загружено 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

В тот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

19 сентября из одесского порта "Черноморск" временным коридором вышло судно RESILIENT AFRICA: загружено 3 тысячами тонн пшеницы.

Позже стало известно, что мировые цены на пшеницу начали снижаться сразу после того, как первое судно с зерном покинуло один из украинских черноморских портов, впервые с июля, когда Россия объявила о выходе из зерновых соглашений.

В четверг, 21 сентября, в Турцию прибыло судно Resilient Africa, загруженное зерном: это первое судно с украинским зерном, которое прошло по Черному морю, используя временный коридор.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.