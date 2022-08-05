Из портов Одесчины вышли еще три судна с украинским зерном

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Фейсбуке.

"На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию. Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта Черноморск", - отметил он.

По словам министра, Украина рассчитывает, что гарантии безопасности ее партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из украинских портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируется обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный", - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что такие шаги нужны не только украинской экономике, но и миру. Ведь чем быстрее Украина сможет вывезти 20 млн тонн прошлогоднего урожая и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов - заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

2 августа министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.

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