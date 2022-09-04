Из портов Большой Одессы вышел самый крупный караван судов с 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции
Из портов Большой Одессы сегодня, 4 сентября, вышел самый большой караван судов, на борту которого 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции. Он направляется в 8 стран мира
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, сегодня, 4 сентября, из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 13 судов – это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы".
"В частности, из порта Южный отправились 6 судов, Черноморск – 5, а из порта Одесса – 2. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, направляющейся в 8 стран мира", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов с 2 млн тонн агропродукции отправились из украинских портов в пункты назначения в 19 странах мира.
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