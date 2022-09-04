Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, сегодня, 4 сентября, из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 13 судов – это самый большой караван судов с начала реализации "зерновой инициативы".

"В частности, из порта Южный отправились 6 судов, Черноморск – 5, а из порта Одесса – 2. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, направляющейся в 8 стран мира", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов с 2 млн тонн агропродукции отправились из украинских портов в пункты назначения в 19 странах мира.

22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна. Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.

23 июля после 11 утра РФ нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего загорелся морской порт. Позже минобороны России признало, что российские войска ударили по порту.

27 августа из одесских портов вышли три зерновых судна. А 28 августа из украинских портов вышли еще шесть судов с зерновой продукцией.

29 августа из одесских портов вышли еще три судна с украинской зерновой продукцией.