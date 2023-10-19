Из портов Большой Одессы временным коридором вышли еще два судна с зерном
Из портов Большой Одессы временным черноморским коридором 19 октября вышли два судна типа Panamax, загруженные украинской агропродукцией
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Из портов вышли балкеры Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. тонн и Peter S, у которого есть дедвейт 71,5 тыс. тонн. Известно, что последний был под погрузкой в порту Черноморск.
В порты Большой Одессы сейчас направляются суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющая дедвейт 56,8 тыс. тонн.
Отмечается, что балкер Ida в октябре уже выходил из украинских портов по новому коридору.
Что известно о работе зернового коридора
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.
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