Из портов Большой Одессы временным коридором вышли еще два судна с зерном

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Из портов вышли балкеры Xin Shun дедвейтом 75,8 тыс. тонн и Peter S, у которого есть дедвейт 71,5 тыс. тонн. Известно, что последний был под погрузкой в порту Черноморск.

В порты Большой Одессы сейчас направляются суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющая дедвейт 56,8 тыс. тонн.

Отмечается, что балкер Ida в октябре уже выходил из украинских портов по новому коридору.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины, Одесса, Южный и Черноморск, вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.