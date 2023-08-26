Из порта Одессы вышло второе судно после выхода России из зернового соглашения

Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

"Второй ушел. Держим кулаки, верим в ВСУ - ВМСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что балкер PRIMUS вышел из Одессы около 9 утра. Он был в Украине с 20 февраля 2022 года.

По словам Клименко, судно должно прибыть в Варну в Болгарии в воскресенье, 27 августа.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.