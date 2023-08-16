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Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"

16 августа, 2023 среда
09:33
Экономика

В среду, 16 августа, из Одесского порта вышло первое судно после окончания Черноморской зерновой инициативы 16 июля 2023 года

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы", - написал министр.

По его словам, контейнеровоз Joseph Schulte с флагом Гонконга вышел из порта Одессы и двигается по установленному для гражданских судов временному коридору.

Судно Joseph Schulte

Фото: Александр Кубраков

Отмечается, что он находился в Одесском порту с 23 февраля 2022 года. Контейнеровоз держит курс на Босфор, на борту находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе с продовольствием.

"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации", - говорится в сообщении.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

Украина
Россия
Одесса
зерно
Война с Россией
Чорное море
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