Из порта Одесчины вышли два загруженных чугуном и рыжей судна, которые были заблокированы все время масштабной войны

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта "Южный" и двигаются в направлении Босфора. На борту – 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата.

Оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании. Они находились в порту "Южный" еще до полномасштабного вторжения. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY – с 16 февраля 2022 года.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

В субботу, 26 августа, из Одесского порта вышло второе судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения 16 июля 2023 года.