Из порта "Черноморск" пытались незаконно вывезти зерна на $7 млн

Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Фейсбуке.

"Товар на 7 млн долларов США пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей задолженность перед госкорпорацией за ранее поставленный груз", - говорится в сообщении.



В настоящее время в порту проводятся неотложные следственные действия.



Разоблачили неправомернойую деятельность должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации и преступную схему следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции.



Установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых через подконтрольные компании-нерезиденты. При этом они занижали стоимость и не совершали предоплату товара.



Правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы.



"В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной", - заявили в Нацполиции.