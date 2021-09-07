Из порта "Черноморск" пытались незаконно вывезти зерна на $7 млн
Следователи Национальной полиции пресекли незаконную попытку вывоза зерна на 7 млн долларов из морского порта "Черноморск"
Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Фейсбуке.
"Товар на 7 млн долларов США пытались вывезти с таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющей задолженность перед госкорпорацией за ранее поставленный груз", - говорится в сообщении.
В настоящее время в порту проводятся неотложные следственные действия.
Разоблачили неправомернойую деятельность должностных лиц Государственной продовольственно-зерновой корпорации и преступную схему следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции.
Установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых через подконтрольные компании-нерезиденты. При этом они занижали стоимость и не совершали предоплату товара.
Правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы.
"В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной", - заявили в Нацполиции.
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