Из Попаснянской общины в Луганской области эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, и завезли туда гумпомощь
В Луганской области из Попаснянской общины 14 мая эвакуировали восьмерых людей, ведь россияне наносят авиаудары по селам и уничтожают дома
Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в фейсбуке .
По его словам, в течение последних дней оккупанты постоянно обстреливают Попаснянскую общину, в том числе наносят авиаудары. Люди почти не выходят на улицу и живут в подвалах. Ежедневно россияне разрушают большое количество домов. За 14 мая уничтожены пять домов во Врубовке и 11 - в Камышевасе.
"Сегодня наши мужественные попасняне на эвакуационном транспорте смогли прорваться в эти два села, завезли гумгрузы и забрали из Врубовки три ребенка и пятеро взрослых", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- В Попасной рашисты охотятся на мирных жителей.
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