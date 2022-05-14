Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в фейсбуке .

По его словам, в течение последних дней оккупанты постоянно обстреливают Попаснянскую общину, в том числе наносят авиаудары. Люди почти не выходят на улицу и живут в подвалах. Ежедневно россияне разрушают большое количество домов. За 14 мая уничтожены пять домов во Врубовке и 11 - в Камышевасе.

"Сегодня наши мужественные попасняне на эвакуационном транспорте смогли прорваться в эти два села, завезли гумгрузы и забрали из Врубовки три ребенка и пятеро взрослых", - подчеркнул Сергей Гайдай.

В Попасной рашисты охотятся на мирных жителей.

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