Из Попасной в Луганской области удалось успешно эвакуировать 60 человек, - Гайдай
Из Попасной в Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы эвакуационными автобусами, были спасены 60 человек
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, сегодня, несмотря на постоянный обстрел российских оккупантов из Попасной, удалось успешно эвакуировать 60 местных жителей.
Как заявляет Гайдай, эвакуационный транспорт не раз попадал под огонь россиян. Кроме того, многие дороги заминированы.
Несмотря на это, эвакуация прошла успешно.
Всего за три дня из Попасной спасены 163 местных жителя.
Гайдай в частности отметил, что каждый день эвакуировать людей становится все труднее. Так, из-за постоянных российских обстрелов эвакуационный транспорт уже не может добраться до некоторых населенных пунктов Горной общины.
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