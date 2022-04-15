"Из Попасной удалось эвакуировать трех человек": Гайдай о работе гуманитарных коридоров 15 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.



"Мощный обстрел Попасной: эвакуировали только троих человек – автомобиль выехал на полностью спущенных шинах",- написал он.



По его словам, из-за обстрелов россиян в Попасную решили не отправлять автобусы, а оставить их в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно. Жителей Попасной туда должны были доставить на машинах.



"Но даже таким образом удалось совершить только один рейс – спасти трех человек. После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобили с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах", - сказал глава области.



Гайдай добавил, что никто не травмировался.

Напомним, российские оккупанты обстреляли гражданские автобусы в пгт Боровая Изюмского района. В результате обстрела погибли семь человек.

Оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.

15 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Согласно данным главы ОВА, за 51 день полномасштабной войны с Луганщины эвакуировали более 32 тысяч жителей области. Для оставшихся завезли гуманитарную помощь."Желающих эвакуироваться поубавилось, однако даже, если Вас будет пять или десять, мы каждому предоставим возможность уехать в покой. Эвакуация происходит каждый день. На Западе страны Вас с удовольствием примут. Вместе с Патрульной полицией и волонтерами нам удалось вывезти 35 северодончан, 70 жителей Горной общины, 115 лисичан, 7 рубижан, 140 из Кременной и всего 3 попаснян", - написал Гайдай.Также Гайдай опубликовал видео, которое иллюстрирует, как оккупанты разрушили Рубежное."Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, несущие войска вооруженных сил Российской Федерации - безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. орки уничтожили ВСЕ", - написал он.