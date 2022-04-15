"Из Попасной удалось эвакуировать трех человек": Гайдай о работе гуманитарных коридоров 15 апреля
По состоянию на 14.00 из Луганской области эвакуировали 370 человек. Россияне обстреливали Попасную, из города удалось вывезти трех человек
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram.
"Мощный обстрел Попасной: эвакуировали только троих человек – автомобиль выехал на полностью спущенных шинах",- написал он.
По его словам, из-за обстрелов россиян в Попасную решили не отправлять автобусы, а оставить их в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно. Жителей Попасной туда должны были доставить на машинах.
"Но даже таким образом удалось совершить только один рейс – спасти трех человек. После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобили с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах", - сказал глава области.
Гайдай добавил, что никто не травмировался.
Согласно данным главы ОВА, за 51 день полномасштабной войны с Луганщины эвакуировали более 32 тысяч жителей области. Для оставшихся завезли гуманитарную помощь.
"Желающих эвакуироваться поубавилось, однако даже, если Вас будет пять или десять, мы каждому предоставим возможность уехать в покой. Эвакуация происходит каждый день. На Западе страны Вас с удовольствием примут. Вместе с Патрульной полицией и волонтерами нам удалось вывезти 35 северодончан, 70 жителей Горной общины, 115 лисичан, 7 рубижан, 140 из Кременной и всего 3 попаснян", - написал Гайдай.
Также Гайдай опубликовал видео, которое иллюстрирует, как оккупанты разрушили Рубежное.
"Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, несущие войска вооруженных сил Российской Федерации - безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. орки уничтожили ВСЕ", - написал он.
- Напомним, российские оккупанты обстреляли гражданские автобусы в пгт Боровая Изюмского района. В результате обстрела погибли семь человек.
- Оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.
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15 апреля в Украине утвердили 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения.
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