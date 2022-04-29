Из Попасной 29 апреля удалось вывезти 31 человека, эвакуация продолжается
В Луганской области по состоянию на 29 апреля удалось вывезти из Попасной 31 местного жителя
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, из Попасной за сегодняшний день был успешно вывезен 31 человек.
Кроме того, по словам Гайдая, за последнюю неделю из города организована усиленная бесплатная эвакуация.
"Люди боятся за свои жизни. Ведь когда в городе идет ближний бой, обломок может попасть в каждое окно или вентиляционное отверстие подвала в любой момент", - пишет глава ОГА.
Сообщается, что сейчас эвакуационные мероприятия продолжаются.
- Напомним, что утром 29 апреля Сергей Гайдай анонсировал эвакуацию из пяти городов Луганщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
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