Из Покровска во Львов 31 июля отправится один эвакуационный поезд
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 31 июля – из Донбасса во Львов
Об этом сообщает Укрзализныця.
"16:30 - 234/233 Покровск – Днепр – Львов", - говорится в сообщении.
Также в Укрзализныци добавляют, что время отправления может меняться.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал население Донецкой области эвакуироваться на безопасную территорию
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