Из Покровска во Львов 14 мая отправится эвакуационный поезд

Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"14 мая в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. Вслед за городом Попасная оккупанты уничтожают и близлежащие населенные пункты.

Ранее оккупанты 31 раз за сутки обстреляли Луганщину. Уничтожены почти 60 домов, погиб мужчина. Россияне сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. Они уничтожили мост, который первым отстроили в Луганской области после освобождения от оккупантов в 2014 году. Транспортного сообщения между Северодонецком и Лисичанском больше нет.

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