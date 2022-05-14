Из Покровска во Львов 14 мая отправится эвакуационный поезд
Бесплатный эвакуационный поезд из Покровска во Львов отправится в 16:30
Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"14 мая в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов", - говорится в сообщении.
- Напомним, россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад. Вслед за городом Попасная оккупанты уничтожают и близлежащие населенные пункты.
- Ранее оккупанты 31 раз за сутки обстреляли Луганщину. Уничтожены почти 60 домов, погиб мужчина. Россияне сосредоточены на установлении полного контроля над Рубежным. Они уничтожили мост, который первым отстроили в Луганской области после освобождения от оккупантов в 2014 году. Транспортного сообщения между Северодонецком и Лисичанском больше нет.
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