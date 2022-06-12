Из Покровска отправится эвакуационный поезд во Львов
12 июня из Покровска Донецкой области во Львов отправится эвакуационный поезд
Об этом информируют на сайте Укрзализныци .
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 12 июня – из Покровска во Львов.
В 16:30 поезд 234/233 отправится по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
- 14 июня Укрзалізниця возобновляет курсирование пригородных электропоездов в направлении Киев – Васильков-2.
- Укрзализныця сообщает, что с 13 июня начинает курсировать 5 пар поездов по маршруту Нежин - Дарница и обратно.
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