Об этом информируют на сайте Укрзализныци .

Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 12 июня – из Покровска во Львов.

В 16:30 поезд 234/233 отправится по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

14 июня Укрзалізниця возобновляет курсирование пригородных электропоездов в направлении Киев – Васильков-2.

Укрзализныця сообщает, что с 13 июня начинает курсировать 5 пар поездов по маршруту Нежин - Дарница и обратно.

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