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Главная война с Россией Из Покровска Донецкой области 30 июня отправится эвакуационный поезд

Из Покровска Донецкой области 30 июня отправится эвакуационный поезд

30 июня, 2022 четверг
06:48
война с Россией

30 июня Укрзализныця назначила эвакуационный рейс из Покровска на Донетчине во Львов через Днепр

Об этом сообщила Укрзализныця .

Поезд №234/233 Покровск - Днепр - Львов отправится в 16:30.

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