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Из Покровска Донецкой области 30 июня отправится эвакуационный поезд
30 июня Укрзализныця назначила эвакуационный рейс из Покровска на Донетчине во Львов через Днепр
Об этом сообщила Укрзализныця .
Поезд №234/233 Покровск - Днепр - Львов отправится в 16:30.
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