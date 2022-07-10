В Одессе суд наказал сепаратиста из зоопарка: обязал читать украинские книги
Из Покровска 10 июля отправится эвакуационный поезд во Львов
Из Покровска в Донецкой области 10 июля будет следовать эвакуационный поезд во Львов через Днепр
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Бесплатный поезд № 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Его расписание может измениться.
- 6 июля писали, что Укрзализныця добавит вагоны в эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+24°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное
2022, воскресенье
10 июля
14:50
"Представьте, раненый приходит в себя и слышит русский язык": парамедик Фирсов объяснил, почему на фронте они общаются чисто на украинском
14:44
Эксклюзив
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
14:42
За три рубля продал мамочку: Гераскевич о выступлении олимпийского чемпиона по Украине Петренко в шоу жены Пескова
14:03
Эксклюзив
Россия действует по принципу устойчивого разрушения городов, – пресс-офицер Николаевской ОВА
13:50
Эксклюзив
Ротация главы ОВА не повлияет на ситуацию в Херсонской области, - советник главы администрации Хлань
13:47
Российские оккупанты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, чтобы не ехать на фронт, - разведка
13:13
Эксклюзив
На Северодонецк россияне сбросили количество боеприпасов, эквивалентную атомной бомбе, - заместитель командира "Легиона Свободы" Назаренко
12:18
Банк развития Совета Европы дал Украине "зеленый" свет на присоединение и средства в поддержку украинских беженцев
12:03
"Чтобы никаких фашистов не было рядом с нами", – верховный муфтий РФ поддержал войну против Украины
11:53
"Россияне их разъе*ошили… Вот то армия, прикинь": оккупант рассказал об уничтоженном своими же батальона "Народной милиции "ДНР"
11:40
Эксклюзив
Общая мобилизация в РФ прекратит общественный договор, поэтому набирают резерв с силовиков, - Фейгин
11:12
Блинкен и Боррель поддержали компромиссное соглашение по прогрессу вступления Северной Македонии в ЕС
11:11
Эксклюзив
Разговоры об ускорении поставок оружия нивелируют усилия, направленные на это, - генерал Ходжес
11:00
Эксклюзив
Если НАТО не будет защищать своих участников, мир обречен на десятилетие кровавой войны, - Портников