Из подземелий Северодонецкого объединения "Азот" отказываются выходить 500 человек, из них 36 детей, - Гайдай

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал Общественному.

"В бомбоубежищах "Азота" находятся около 500 человек, в том числе 36 детей, которые наотрез отказываются эвакуироваться. Это не такой город подземный, как под Азовсталью, это просто помещение, но с мощными бомбоубежищами", - сказал глава ОВА.

По его словам, выходить наверх небезопасно. Были случаи, когда люди пытались поймать связь или приготовить еду на улице и получали ранения. На начало боевых действий в Северодонецке в городе оставалось около 15 тысяч человек.

"К тому времени, когда бои начались уже непосредственно в городе, оставалось где-то 15 000 человек. Это те люди, которые преимущественно не хотели уезжать. Конечно, есть определенная часть, которая сидела в укрытиях и никуда не выходила. Возможно, и хотели уехать, но не было связи. Но таких людей мало, потому что в течение трех месяцев мы со всех возможных площадок отмечали, что нужно все же эвакуироваться", - сказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что пока идет активная фаза боевых действий, невозможно с ними связаться.

В течение 5 июня из Лисичанска благодаря военным, волонтерам, полиции и спасателям эвакуировали 98 человек

По словам Гайдая, в Лисичанске и соседних селах остаются до 20 тысяч человек.

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