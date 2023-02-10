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Из-под завалов землетрясения в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына

10 февраля, 2023 пятница
14:31
Мир

В Турции спасатели в районе землетрясения смогли спасти из-под обломков дома украинку и ее 4-летнего сына

Об этом сообщает CNN Turk.

Сообщается, что из-под завалов смогли достать украинку Елену Акгьоль и ее 4-летнего сына Юскеля. Его спасли до того, как в обломках открыли отверстие для спасения. Впоследствии вытащили и женщину. Их передали медицинским бригадам.

Отмечают, что состояние здоровья матери и ребенка удовлетворительное. Поисково-спасательные работы в районе землетрясения продолжаются.

  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
  • По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
  • 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
  • Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.
  • 10 февраля спасатели в Турции достали из-под завалов семью: из-за землетрясения шесть человек провели 101 час в разрушенном здании.
Новости
Турция
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