Из-под завалов землетрясения в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына

Об этом сообщает CNN Turk.

Сообщается, что из-под завалов смогли достать украинку Елену Акгьоль и ее 4-летнего сына Юскеля. Его спасли до того, как в обломках открыли отверстие для спасения. Впоследствии вытащили и женщину. Их передали медицинским бригадам.

Отмечают, что состояние здоровья матери и ребенка удовлетворительное. Поисково-спасательные работы в районе землетрясения продолжаются.