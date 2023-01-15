Из-под завалов в Днепре спасатели достали женщину
Спасатели достали женщину из-под завалов дома в Днепре, который разрушил ракетный удар россиян 14 января
Об этом сообщил в telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Днепр. Достали женщину из-под завалов! По состоянию на 11:30 15.01.2023 - погиб 21 человек, из них 1 ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них 6 детей", - говорится в сообщении .
- 14 января российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре : по меньшей мере 21 погибший, 73 раненых, 40 человек в розыске.
- 15 января сообщалось, что в Днепре из-за трагедии, вызванной российской агрессией, объявлен трехдневный траур .
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