Из-под завалов в Днепре спасатели достали женщину

Об этом сообщил в telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Днепр. Достали женщину из-под завалов! По состоянию на 11:30 15.01.2023 - погиб 21 человек, из них 1 ребенок; травмирован 71 человек, из них 13 детей; спасены 39 человек, из них 6 детей", - говорится в сообщении .

14 января российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре : по меньшей мере 21 погибший, 73 раненых, 40 человек в розыске.

15 января сообщалось, что в Днепре из-за трагедии, вызванной российской агрессией, объявлен трехдневный траур .

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