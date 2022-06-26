Из-под завалов обстрелянного Россией дома в центре Киева извлекли тело погибшего мужчины
В Шевченковском районе столицы спасатели продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов. Из-под завалов деблокировали тело мужчины
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"По состоянию на 16:10 на месте проведения АРР, в Шевченковском районе города, в девятиэтажном жилом доме подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
- Врачи прооперировали 7-летнюю девочку, которая травмировалась в результате обстрела, у нее было две большие раны.
- Впоследствии воздушные силы Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное