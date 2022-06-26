Из-под завалов обстрелянного Россией дома в центре Киева извлекли тело погибшего мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 16:10 на месте проведения АРР, в Шевченковском районе города, в девятиэтажном жилом доме подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

Врачи прооперировали 7-летнюю девочку, которая травмировалась в результате обстрела, у нее было две большие раны.

Впоследствии воздушные силы Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.

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