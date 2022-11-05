Из плена вернулись 19 пограничников

Об этом сообщили в телеграмме Государственной пограничной службы.

"Первые шаги наших стальных Героев на родной земле. Они берут только что выдавшие им смартфоны и начинают звонить родным. Никто не сдерживает слез счастья…" - пишет прессслужба ГНСУ.

Далее украинских защитников ждет медицинское обследование и реабилитация.

"Главное, что они ЖИВЫЕ И ДОМА! Низкий поклон Вам! Слава Воинам!" - говорится в сообщении.

Во время очередного обмена 3 ноября Украина вернула домой 107 украинских военных, после начала полномасштабного вторжения удалось в общей сложности обменять 1138 бойцов.

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