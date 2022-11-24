Из плена вернули 50 украинских военных, среди них – защитники Мариуполя

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграме .

Ермак подчеркнул, что также удалось вернуть 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиного.

Всего из плена вернули 20 нацгвардейцев, 12 воинов из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 из ГПСУ и 2 из терробороны. Из военных двое – офицеры, остальные 48 – рядовые и сержанты.

"Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех", - поблагодарил Ермак.

23 ноября Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского.

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