Из плена вернули 50 украинских военных, среди них – защитники Мариуполя
В четверг, 24 ноября, из российского плена вернули 50 украинских воинов, среди них - 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграме .
Ермак подчеркнул, что также удалось вернуть 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиного.
Всего из плена вернули 20 нацгвардейцев, 12 воинов из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 из ГПСУ и 2 из терробороны. Из военных двое – офицеры, остальные 48 – рядовые и сержанты.
"Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех", - поблагодарил Ермак.
- 23 ноября Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского.
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