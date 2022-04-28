Из плена РФ в рамках обмена освободили 45 украинцев, - Верещук

Об этом сообщила в Facebook вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - написала Верещук.