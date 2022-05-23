Об освобождении из плена защитника острова Змеиный, настоящего автора фразы о "курсе" российского корабля, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Это мой подчиненный. Он находился полтора месяца в плену, сейчас на свободе", - сообщил начальник пограничного залога "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

Гоцкий подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники. По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. У одного из военнослужащих лопнуло терпение и он указал направление русскому кораблю.

В другом сообщении Госпогранслужба сообщает, что имя пограничника, произнесшего слова "Русский корабль, иди на ***", не называли сознательно, потому что раскрытие его личности могло навредить ему в плену. Сейчас, к счастью, он находится в безопасности. "В силу определенных обстоятельств мы еще на время оставим его засекреченным", - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он же сообщил, что медийная публичность морского пехотинца Романа Грибова (военный, которому СМИ ошибочно приписали авторство, - ред. ), в определенной степени была операцией по информационному прикрытию, гарантировавшему безопасность его попавших в плен побратимов.

24 февраля, после ожесточенных боев россияне захватили остров Змеиный. 26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы.

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