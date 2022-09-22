Из плена оккупантов освободили 215 защитников Украины - за них России отдали Медведчука и 55 пленных россиян
В среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины
Фото освобожденных украинцев обнародовал журналист Владимир Золкин.
Среди освобожденных - глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и защитница Азовстали Екатерина Полищук с позывным "Пташка".
На фото: Екатерина Полищук (Пташка)
На фото: Михаил Дианов (Пианист)
По данным Суспільного, в числе освобожденных также сержант 36-й бригады Михаил Дианов.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что среди освобожденных - военнослужащий пресс-службы "Азова" Дмитрий Казацкий (позывной "Орест") - автор фото и видео из бункеров Азовстали.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в докладе Владимиру Зеленскому сообщил об освобождении 215 украинцев, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных - 108 бойцов полка "Азов", а также служащие Нацгвардии, Сухопутных войск, ВМС, полиции, Госпогранслужбы, СБУ, транспортной и таможенной служб.
В числе освобожденных Ермак назвал таких украинцев: Денис (Редис) Прокопенко, Сергей (Волина) Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова, Марьяна Мамонова - медик, попавшая в плен беременной.
Также Ермак сообщил об освобождении пятерых украинских военных из командного состава, находящихся в Турции по договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, глава ОПУ рассказал об освобождении из российского плена иностранных граждан.
"По просьбе наших международных партнеров мы сегодня вернули 10 иностранцев - защитников Украины. Это представители стран, которые нам больше всего помогают - США, Великобритании, а также таких стран как Хорватия, Швеция", - сказал Ермак.
Ермак рассказал, что за возвращение украинских защитников Россия получила кума Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 пленных оккупантов.
"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" - на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных - это весомый результат, ставший следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", - сообщил Ермак.
- Ранее сообщалось, что РФ передала Саудовской Аравии 10 пленных в Украине иностранцев .
- По словам Владимира Зеленского, ВСУ во время контрнаступления взяли в плен сотни оккупантов .
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