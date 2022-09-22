Фото освобожденных украинцев обнародовал журналист Владимир Золкин.

Среди освобожденных - глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и защитница Азовстали Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

На фото: Екатерина Полищук (Пташка)

На фото: Михаил Дианов (Пианист)

По данным Суспільного, в числе освобожденных также сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что среди освобожденных - военнослужащий пресс-службы "Азова" Дмитрий Казацкий (позывной "Орест") - автор фото и видео из бункеров Азовстали.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в докладе Владимиру Зеленскому сообщил об освобождении 215 украинцев, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных - 108 бойцов полка "Азов", а также служащие Нацгвардии, Сухопутных войск, ВМС, полиции, Госпогранслужбы, СБУ, транспортной и таможенной служб.

В числе освобожденных Ермак назвал таких украинцев: Денис (Редис) Прокопенко, Сергей (Волина) Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега из Нацгвардии, Герой Украины Евгений Бова, Марьяна Мамонова - медик, попавшая в плен беременной.

Также Ермак сообщил об освобождении пятерых украинских военных из командного состава, находящихся в Турции по договоренности с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, глава ОПУ рассказал об освобождении из российского плена иностранных граждан.

"По просьбе наших международных партнеров мы сегодня вернули 10 иностранцев - защитников Украины. Это представители стран, которые нам больше всего помогают - США, Великобритании, а также таких стран как Хорватия, Швеция", - сказал Ермак.

Ермак рассказал, что за возвращение украинских защитников Россия получила кума Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 пленных оккупантов.

"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" - на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса. Это был сложный процесс. Есть 215 освобожденных - это весомый результат, ставший следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", - сообщил Ермак.

Ранее сообщалось, что РФ передала Саудовской Аравии 10 пленных в Украине иностранцев .

По словам Владимира Зеленского, ВСУ во время контрнаступления взяли в плен сотни оккупантов .

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