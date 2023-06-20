Из планового ремонта вышел еще один блок ТЭС: ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 20 июня
Из планового ремонта вышел еще один блок ТЭС, прибавивший энергосистеме Украины 100 МВт мощности. Генерация полностью покрывает потребности потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной – продолжается.
Относительно энергетической ситуации в прифронтовых и приграничных регионах, там бригады становятся для работы при отсутствии непосредственной угрозы жизни. Так, на Харьковщине за прошедшие сутки заживили более 10 тысяч потребителей.
"В результате плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области", - рассказали в Минэнерго.
За прошедшие сутки экспорта электроэнергии не было, однако был незначительный импорт.
- В Киеве утром, 20 июня, произошло обесточивание из-за аварии. Без света были жители Оболонского, Подольского района и частично – Троещины.
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