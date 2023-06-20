Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной – продолжается.

Относительно энергетической ситуации в прифронтовых и приграничных регионах, там бригады становятся для работы при отсутствии непосредственной угрозы жизни. Так, на Харьковщине за прошедшие сутки заживили более 10 тысяч потребителей.

"В результате плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Черниговской области", - рассказали в Минэнерго.

За прошедшие сутки экспорта электроэнергии не было, однако был незначительный импорт.