Из парламентского вещателя на информационный: 15 декабря телеканал Рада выйдет в эфир в обновленном формате
Директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил, что 15 декабря вещатель выйдет в эфир в обновленном формате и в новой студии
Об этом он заявил в комментарии "Детектору медиа".
По данным издания, продакшен, производящий контент "Рады", находится на бульваре Вацлава Гавела на Отрадном.
Согласно источникам, обновленная речь стартует в режиме телемарафона, а токшоу начнут производить позже. По неофициальной информации, продакшен будет курировать заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Детектор медиа" напомнил, что бюджет-2022 предусматривает выделение на нужды телеканала "Рада" 378 млн. грн.
В комментарии "УП" Вадим Перенчук сообщил , что у "Рады" будет еще одна передвижная площадка в Кабмине. То есть канал, изначально парламентский, будет работать еще и в правительстве. Кроме того, за последние несколько недель на канал искали регионального редактора.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.21Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное