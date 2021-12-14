Из парламентского вещателя на информационный: 15 декабря телеканал Рада выйдет в эфир в обновленном формате

Об этом он заявил в комментарии "Детектору медиа".



По данным издания, продакшен, производящий контент "Рады", находится на бульваре Вацлава Гавела на Отрадном.



Согласно источникам, обновленная речь стартует в режиме телемарафона, а токшоу начнут производить позже. По неофициальной информации, продакшен будет курировать заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



"Детектор медиа" напомнил, что бюджет-2022 предусматривает выделение на нужды телеканала "Рада" 378 млн. грн.



В комментарии "УП" Вадим Перенчук сообщил , что у "Рады" будет еще одна передвижная площадка в Кабмине. То есть канал, изначально парламентский, будет работать еще и в правительстве. Кроме того, за последние несколько недель на канал искали регионального редактора.



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