Из освобожденного Урожайного вывезли последних гражданских
Из села Урожайное Донецкой области, об освобождении от российской оккупации которого стало известно 16 августа, эвакуировали последних гражданских
Об этом рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко в комментарии "Суспильному".
"Это последний населенный пункт из нашей громады, который освобожден от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - подчеркнул он.
Ященко рассказал, что последними эвакуированными была семья – мужчина, женщина и их взрослый сын. В настоящее время они находятся в безопасном месте. Им была оказана психологическая помощь и обеспечено необходимым.
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Начальник Великоновоселковской СВА также сообщил, что в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт, вообще в поселке нет ни одного уцелевшего здания.
"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставались около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия люди уезжали", - сказал Ященко.
По его словам, населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсации поврежденного имущества пока невозможно: "Регистры закрыты, чтобы подать на восстановление нужное обследование. В настоящее время в село доступ закрыт".
Справка: Урожайное – поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Село расположено на правом берегу р. Мокри Яли. Оно было оккупировано с марта 2022 года.
ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области
Утром 16 августа Генштаб ВСУ писал, что россияне в районе Урожайного безуспешно пытались восстановить утраченное положение.
Уже впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о полном освобождении Урожайного.
А спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отмечал, что там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Как говорится на странице в фейсбуке 38-й отдельной бригады морской пехоты, в операции по освобождению Урожайного были привлечены подразделения:
- 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского
- 37 отдельная бригада морской пехоты
- 38 отдельная бригада морской пехоты
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