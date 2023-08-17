Об этом рассказал начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко в комментарии "Суспильному".

"Это последний населенный пункт из нашей громады, который освобожден от российской оккупации. Громада освобождена полностью", - подчеркнул он.

Ященко рассказал, что последними эвакуированными была семья – мужчина, женщина и их взрослый сын. В настоящее время они находятся в безопасном месте. Им была оказана психологическая помощь и обеспечено необходимым.

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Начальник Великоновоселковской СВА также сообщил, что в Урожайном разрушены школа, дома и фельдшерский пункт, вообще в поселке нет ни одного уцелевшего здания.

"Это был довольно большой поселок. По состоянию на первое января 2022 года в населенном пункте проживала тысяча жителей. На момент оккупации оставались около полутысячи человек, когда начались активные боевые действия люди уезжали", - сказал Ященко.

По его словам, населенный пункт находится в зоне боевых действий, поэтому подать документы на компенсации поврежденного имущества пока невозможно: "Регистры закрыты, чтобы подать на восстановление нужное обследование. В настоящее время в село доступ закрыт".

Справка: Урожайное – поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Село расположено на правом берегу р. Мокри Яли. Оно было оккупировано с марта 2022 года.

ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

Утром 16 августа Генштаб ВСУ писал, что россияне в районе Урожайного безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Уже впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о полном освобождении Урожайного.

А спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев отмечал, что там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как говорится на странице в фейсбуке 38-й отдельной бригады морской пехоты, в операции по освобождению Урожайного были привлечены подразделения: