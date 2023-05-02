Об этом сообщила заместитель городского головы Орехова Светлана Мандрич в комментарии к проекту Радио Свобода.

"Из города Орехов вывезли всех детей. В настоящее время у нас нет детей в городе. В селе Новопавловка остается еще 6 детей, это две семьи. Сейчас с ними проводится работа по необходимости эвакуации", - сказала Мандрич.

По ее словам, Россия обстреливает Ореховскую общину каждый день. Наибольший ущерб наносят крупные управляемые авиабомбы, масса которых достигает 1500 кг.

"Это очень большие 500-килограммовые, полуторатысячные килограммовые бомбы, от которых очень большая разрушительная сила. В городе почти 80% на сегодняшний день разрушены или повреждены дома и частный сектор", - сказала чиновник.

Всего в общине сегодня остаются около 1700 человек. Речь идет об Орехове, в котором примерно 1400 человек, и три неоккупированных села.