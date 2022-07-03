Из ОРДЛО не выпускают мальчиков от 14 лет, - председатель ученого совета Луганского университета

Об этом в эфире Еспресо рассказал глава ученого совета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Курило.

"Это большая проблема. Особенно проблема с мальчиками, потому что оттуда, я реально знаю, уехать не могут мужское население от 14 лет, уже они их не выпускают. Женщины, девушки могут уезжать, их всех надо вытаскивать оттуда. Оставив их там, мы даем их пропаганде их обманывать и делать их "ватными". Это вещь очень сильная", - считает он.