Из ОРДЛО эвакуируют только жителей с паспортами РФ, а мужчин призывного возраста не выпускают, - Восточная правозащитная группа

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа Telegram.



"Списки на эвакуацию были составлены накануне. Сейчас журналисты РФ, работающие в ОРДЛО, уже монтируют сюжеты с видео об эвакуации местного населения", - говорится в сообщении.



Известно, что сейчас эвакуируют детей и пожилых людей из учреждений социального типа (детские дома и дома престарелых).



Кроме того, указано, что мужчин призывного возраста не выпускают. Эвакуируют и пропускают через границу ОРДЛО и РФ только жителей ОРДЛО с паспортами РФ. Другим проезд запрещен.



Также российские СМИ сообщают, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому на срочный военный учет начнут ставить лица, родившиеся в 2005 году и ранее. Таким образом, в срочном порядке на учет начнут ставить с 17 лет.



"Комиссиям поручаю провести мероприятия по первоначальной постановке на военный учет граждан 2005 года рождения с 01.01.2022 по 31.03.2022", - говорится в тексте документа.

Напомним, что 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не знает об эвакуции жителей ОРДЛО в Ростовскую область.

Оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

18 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.