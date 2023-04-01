Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
Так называемая полиция во временно оккупированном Мелитополе задержала парня, затем доставив его в больницу. В медучреждении он выпрыгнул из окна, парень погиб
Об этом в телеграмме рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами", – написал он.
По данным мэра, молодого парня доставили в травматологическое отделение больницы Мелитополя под конвоем "полицейских"-оккупантов. Позже он выпрыгнул из медучреждения на пятом этаже, парень погиб.
- Напомним, ранее мэр Мелитополя сообщал, что на временно захваченной территории Запорожской области после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные меры. По его данным, по состоянию на 26 марта в застенках Мелитополя россияне держали 500 жителей города.
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