Об этом в телеграмме рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами", – написал он.

По данным мэра, молодого парня доставили в травматологическое отделение больницы Мелитополя под конвоем "полицейских"-оккупантов. Позже он выпрыгнул из медучреждения на пятом этаже, парень погиб.