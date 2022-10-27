Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .

"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и убегают из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"просветители"", - заметил он.

В других оккупационных учебных заведениях тоже тотальная нехватка работников. В частности, в 16 школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка псевдоуниверситета, открытого россиянами на базе захваченных мелитопольских вузов.

"Благодарен несгибаемым мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами. Другим лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно", - подчеркнул мэр.

13 сентября Иван Федоров сообщил, что россияне бегут из Мелитополя в сторону оккупированного Крыма.

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