Из одного из портов Одесской области 9 марта запустят речные эвакуационные рейсы в Румынию
Украинское Дунайское пароходство 9 марта начинает регулярные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) - Тульча (Румыния)
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.
"Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию", - говорится в сообщении.
Отправка будет происходить от причалов морского вокзала дважды в день.
Расписание рейсов: посадка в Измаиле в 8 утра и в 14:00 – прибытие в Тульчу в 10:30 и 15:30.
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