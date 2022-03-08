Из одного из портов Одесской области 9 марта запустят речные эвакуационные рейсы в Румынию

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Telegram.



"Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию", - говорится в сообщении.



Отправка будет происходить от причалов морского вокзала дважды в день.



Расписание рейсов: посадка в Измаиле в 8 утра и в 14:00 – прибытие в Тульчу в 10:30 и 15:30.

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