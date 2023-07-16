Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения
Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы
Об этом сообщило издание Reuters.
Известно, что балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.
TQ SAMSUN было последним судном, получившим 28 июня разрешение от представителей совместного координационного центра (СКЦ) на проход проливом Босфор в Одессу.
После 28 июня российские инспекторы в СКЦ полностью заблокировали работу зернового коридора.
Всего с 1 августа 2022 года зерновым коридором из портов Большой Одессы на 1004 судах удалось вывезти 32,9 миллиона тонн украинского продовольствия.
Читайте также: 17 июля Путин приползет на коленях и объявит, что продолжает "зерновое соглашение", - Пионтковский
С начала июля из черноморских портов Украины вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
12 июля Эрдоган заявил, что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".
В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное