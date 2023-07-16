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Из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения

16 июля, 2023 воскресенье
16:39
Экономика

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы

Об этом сообщило издание Reuters.

Известно, что балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысяч тонн кукурузы.

TQ SAMSUN было последним судном, получившим 28 июня разрешение от представителей совместного координационного центра (СКЦ) на проход проливом Босфор в Одессу.

После 28 июня российские инспекторы в СКЦ полностью заблокировали работу зернового коридора.

Всего с 1 августа 2022 года зерновым коридором из портов Большой Одессы на 1004 судах удалось вывезти 32,9 миллиона тонн украинского продовольствия.

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С начала июля из черноморских портов Украины вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил, что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".

В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

Мир
Украина
Одесса
зерно
Война с Россией
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