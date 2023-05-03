Из Одессы в Винницу будет курсировать инклюзивный электропоезд. Подробности
Укрзализныця запускает новый региональный электропоезд Одесса — Винница с комфортабельными инклюзивными вагонами
Об этом информирует Укрзализныця .
С 15 мая дневной скорый поезд №802/801 будет курсировать из Одессы в Винницу.
Отправление из Одессы состоится в 11:43, прибытие в 18:36. В обратном направлении из Винницы электропоезд будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в 13:30.
Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.
"На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзализныци" уже в этом году", - пишет ведомство.
Билеты будут доступны в скором времени в приложении, чат-боте, на сайте Укрзализныци и в кассах вокзалов.
- 6 апреля завершилась тестово-испытательная поездка первого поезда по европути 1435 мм из Люблина в Раву-Русскую.
- 11 апреля Укрзализныця завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области, поезда могут курсировать двумя путями.
- Отныне пассажир может вернуть билет на поезд не позднее 6 часов до отправления и получить полную стоимость за купе и половину за плацкарт.
- Укрзализныця возобновила транзит через территорию Польши украинской сельхозпродукции, приостановленный с 15 апреля.
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