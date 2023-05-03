Об этом информирует Укрзализныця .

С 15 мая дневной скорый поезд №802/801 будет курсировать из Одессы в Винницу.

Отправление из Одессы состоится в 11:43, прибытие в 18:36. В обратном направлении из Винницы электропоезд будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в 13:30.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

"На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях "Укрзализныци" уже в этом году", - пишет ведомство.

Билеты будут доступны в скором времени в приложении, чат-боте, на сайте Укрзализныци и в кассах вокзалов.