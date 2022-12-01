Из Одессы в Алжир отправили 27 тыс. тонн украинской пшеницы

Об этом сообщает в фейсбуке Министерство инфраструктуры Украины.

"Зерновая инициатива: отправлено 27 тыс. тонн пшеницы для Алжира, страдающего от продовольственного кризиса", - пишет прессслужба.

Сообщается, что сегодня из портов Одессы вышел караван из трех судов, которые доставят 126 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, среди них и балкер GOLDEN ARSENAL с украинской пшеницей для Алжира.

"В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 22 судна. На них загружают 767 тыс. тонн украинской агропродукции", - разъясняют в ведомстве.

По "зерновому коридору" сейчас двигаются четыре корабля загруженных 205 тыс. тонн нашей агропродукции.

Всего с 1 августа из одесских портов вышло 508 судов, которые экспортировали 12,4 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с нею - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

Кроме того, ежемесячно через Польшу транспортируется около 450 тыс. тонн украинского зерна, что на 50% больше, чем было в середине года.

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