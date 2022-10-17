Из одесских портов вышло 5 судов из 122,3 тыс. тонн украинской агропродукции
17 октября из портов Одессы вышло 5 судов из 122,3 тыс. тонн украинской зерновой продукции в Азию, Европу и Африку
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Благодаря зерновой инициативе из портов Большой Одессы вышло 5 судов из 122,3 тыс. тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.
"Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан", - говорится в сообщении.
Всего с начала зерновой инициативы из портов Одессы вышли 350 судов из 7,8 млн тонн зерновой продукции.
- 4 октября стало известно, что за два месяца (с 1 августа по 30 сентября) из-за портов Большой Одессы было отгружено 5,5 млн тонн аграрной продукции на 241 кораблях.
- В субботу, 8 октября, из украинских портов утром вышли 7 балкеров с зерном на борту.
- В воскресенье, 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром - "Зерновой коридор" в Черном море будет действовать до 22 ноября.
- ООН, Украина и Турция поддержали продолжение действия "зернового соглашения".
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