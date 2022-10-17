Из одесских портов вышло 5 судов из 122,3 тыс. тонн украинской агропродукции

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Благодаря зерновой инициативе из портов Большой Одессы вышло 5 судов из 122,3 тыс. тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

"Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тыс. тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тыс. тонн рапса в Пакистан", - говорится в сообщении.

Всего с начала зерновой инициативы из портов Одессы вышли 350 судов из 7,8 млн тонн зерновой продукции.